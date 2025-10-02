Real beobachtet Olise | Milan denkt an Lewandowski

Der Endgegner

Michael Olise macht da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat. Der 23-Jährige sorgt beim FC Bayern München dafür, dass die Verletzung von Jamal Musiala bislang nicht schwer wiegt. Die außerordentlichen Leistungen des Franzosen bleiben jedoch nicht unter dem Radar. Insbesondere in der Premier League zeigen mit dem FC Liverpool, dem FC Chelsea und Manchester City drei Giganten Interesse. Nun könnte ein noch größeres Schwergewicht in das Rennen miteinsteigen.

Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, beobachtet Real Madrid den Offensivspieler. Sollten die Königlichen einen Wechsel forcieren, dürften beim Rekordmeister die Alarmglocken ringen. Zwar hat Olise noch bis 2029 Vertrag, zumal die Münchner sogar gerne verlängern würden, den Lockrufen der Blancos kann jedoch kaum ein Fußballer widerstehen. Immerhin eine Mega-Ablöse dürften die Bayern im Falle eines Falls einstreichen.

Das Alter ist nur eine Zahl

Kaum ein Spieler ist mit Ende 30 noch an der Spitze des Weltfußballs zu finden. Selbst Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, die 40 respektive 38 Jahre alt sind, lassen ihre Karriere mittlerweile in der Wüste beziehungsweise den USA ausklingen. Altmeister Luka Modric hingegen spielt dagegen noch mit 40 auf höchstem Niveau beim AC Mailand in Italien – und könnte dabei schon bald Gesellschaft bekommen.

Laut ‚tuttomercatoweb‘ denken die Rossoneri an eine Verpflichtung von Robert Lewandowski im kommenden Sommer. Das Portal zitiert die spanische ‚Sport‘, wonach es sogar schon ein Treffen zwischen Sportdirektor Igli Tare und Lewa-Berater Pini Zahavi gegeben hat. Der 37-Jährige steht aktuell noch beim FC Barcelona unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier jedoch im kommenden Sommer ausläuft. Ob die Katalanen die Verlängerungsoption ziehen, ist fraglich. Sehen wir den Stürmer in der kommenden Saison in rot-schwarz?