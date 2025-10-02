Menü Suche
BVB: Anselmino-Rückkehr zum Topspiel?

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Anselmino sucht Anspielstationen @Maxppp

Aaron Anselmino wird Borussia Dortmund wohl in Kürze wieder zur Verfügung stehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll die Chelsea-Leihgabe nach der Länderspielpause „wieder einsatzbereit sein“. Damit könnte der Innenverteidiger pünktlich zum Topspiel gegen den FC Bayern (18. Oktober, 18:30 Uhr) wieder zum Aufgebot gehören.

Nach seinem bemerkenswerten Bundesliga-Debüt Ende August gegen Union Berlin (3:0) fällt Anselmino mit einer Muskelverletzung aus. Die Rückkehr war bereits nach der ersten Länderspielpause geplant, im Aufbautraining erlitt der Argentinier aber einen Rückschlag.

