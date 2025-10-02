„Kurz vor zwölf“: Klose spricht über FCN-Endspiel

Miroslav Klose ist sich bewusst, dass eine Niederlage im Spiel bei Fortuna Düsseldorf am morgigen Freitag (18:30 Uhr) persönliche Konsequenzen für ihn nach sich ziehen könnte. „Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Deswegen ist ja klar, dass der Trainer in erster Linie infrage gestellt wird“, sagte der Coach des 1. FC Nürnberg auf der Pressekonferenz vor dem „tabellarisch richtungsweisenden“ Duell, wie es von Sportvorstand Joti Chatzialexiou bezeichnet wurde.

Nach sieben Spieltagen belegt der Club mit nur vier Punkten Platz 16. Zuletzt gingen die Franken im Heimspiel mit 0:3 gegen Hertha BSC unter. Berichten zufolge steht die Entscheidung der FCN-Bosse, dass eine ähnliche Niederlage gegen die Fortuna das Aus für Klose bedeuten würde. „Die Spieler wissen, dass es kurz vor zwölf ist und dass sie jetzt liefern müssen. Aber es ist immer ein gemeinschaftliches Werk“, nimmt Klose sich und die Mannschaft in die Pflicht. Sollte Klose die Trendwende nicht mehr gelingen, ist nach FT-Infos Markus Anfang ein Kandidat für die Nachfolge.