Menü Suche
Kommentar
U21-Europameisterschaft

EM-Quali: U21-Kader mit drei Debütanten

von Dominik Schneider
1 min.
Antonio di Salvo @Maxppp

Für die U21-Nationalmannschaft geht es in den kommenden Spielen um die Qualifikation für die nächste Europameisterschaft. Am 10. Oktober trifft die DFB-Auswahl in Jena auf Griechenland, am 14. Oktober steht ein Auswärtsspiel gegen Nordirland im Fokus. Momentan belegt Deutschland Rang eins in der Gruppe, die ersten drei Partien gestaltete die Mannschaft von Trainer Antonio di Salvo jeweils siegreich.

Unter der Anzeige geht's weiter
DFB-Nachwuchs
Über Jena nach Belfast mit diesen Jungs! 👊

📅 Das Programm:
#GERGRE 10.10. | 18 Uhr | Jena | @ProSiebenMAXX
#NIRGER 14.10. | 18.30 Uhr | Belfast | @ProSiebenMAXX

🎟️ ad hoc arena:

🎟️ The Oval:


#U21 #UNSEREZUKUNFT @eas_jena
Bei X ansehen

Erstmals mit von der Partie sind Tom Bischof (FC Bayern), Assan Ouédraogo (RB Leipzig) und Leon-Oumar Wechsel (GKS Tychy). Verzichten muss di Salvo auf Mio Backhaus (Werder Bremen) und Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), die beide verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

U21-Europameisterschaft
Deutschland U21
Leon-Oumar Wechsel
Tom Bischof
Assan Ouédraogo

Weitere Infos

U21-Europameisterschaft U21-Europameisterschaft
Deutschland U21 Flag Deutschland
Leon-Oumar Wechsel Leon-Oumar Wechsel
Tom Bischof Tom Bischof
Assan Ouédraogo Assan Ouédraogo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert