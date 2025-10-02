EM-Quali: U21-Kader mit drei Debütanten

Für die U21-Nationalmannschaft geht es in den kommenden Spielen um die Qualifikation für die nächste Europameisterschaft. Am 10. Oktober trifft die DFB-Auswahl in Jena auf Griechenland, am 14. Oktober steht ein Auswärtsspiel gegen Nordirland im Fokus. Momentan belegt Deutschland Rang eins in der Gruppe, die ersten drei Partien gestaltete die Mannschaft von Trainer Antonio di Salvo jeweils siegreich.

Erstmals mit von der Partie sind Tom Bischof (FC Bayern), Assan Ouédraogo (RB Leipzig) und Leon-Oumar Wechsel (GKS Tychy). Verzichten muss di Salvo auf Mio Backhaus (Werder Bremen) und Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), die beide verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen.