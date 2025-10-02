Schalke vermeldet Offensiv-Ausfall

Der FC Schalke 04 muss beim Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (13:30 Uhr) auf Sommerneuzugang Christian Gomis verzichten. Wie S04-Coach Miron Muslic auf der Pressekonferenz mitteilte, wird der Angreifer wegen einer Oberschenkelverletzung ausfallen. Gomis hatte sich die Blessur unter der Woche im Training zugezogen. ‚Sky‘ taxiert die Ausfallzeit auf ein bis drei Wochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob der 25-Jährige den Königsblauen nach der Länderspielpause am 17. Oktober (18:30 Uhr) gegen Hannover 96 wieder zur Verfügung steht, ist daher offen. Wer in Bielefeld für Gomis in die Startelf rücken wird, ließ Muslic genauso offen wie die Frage, wer den verletzten Abwehrchef Timo Becker (28) ersetzen soll. Sowohl Felipe Sánchez (21) als auch Mertcan Ayhan (19) seien bereit. „Ich werde von Spiel zu Spiel entscheiden, welches Profil besser passt“, so Muslic.