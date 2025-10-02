Bochum präsentiert Hecking-Nachfolger

Beim VfL Bochum sieht es derzeit ganz düster aus. Nach einem katastrophalen Saisonstart mussten sowohl Trainer Dieter Hecking als auch Geschäftsführer Sport Dirk Dufner ihren Hut nehmen. Zumindest für Hecking haben die Verantwortlichen nun einen Nachfolger gefunden.

Wie der Zweitligist bekanntgibt, übernimmt Uwe Rösler die Geschicke an der Castroper Straße. Der Übungsleiter unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

„Wir freuen uns, dass wir mit Uwe Rösler einen extrem erfahrenen Trainer gefunden haben, der auch international seine Spuren hinterlassen und sehr vieles erlebt hat. Er hat uns in den Gesprächen mit seiner Expertise und seiner Autorität begeistert“, gibt Geschäftsführer Ilja Kaenzig zu Protokoll.

In der Vergangenheit stand Rösler unter anderem in Norwegen, England, Schweden und zuletzt in Dänemark bei Aarhus GF an der Seitenlinie und erwies sich dort als Taktikliebhaber. Erfahrung sammelte er unter anderem auch in Deutschland als Coach von Fortuna Düsseldorf.