Nach Verletzung: Bayern-Youngster Fernández zurück

von Fabian Ley
Javi Fernandez hat gute Laune @Maxppp

Nach langer Verletzungspause darf Javi Fernández Hoffnung auf ein baldiges Comeback schöpfen. Das 18-jährige Mittelfeldtalent kehrte am heutigen Donnerstag zurück ins Mannschaftstraining der Zweitvertretung des FC Bayern. Der Spanier hatte wegen schwerer Verletzungen am Sprunggelenk sowie am Meniskus lange pausieren müssen.

FC Bayern Campus
Gute Nachrichten vom Trainingsplatz: Javi #Fernández zurück bei der Mannschaft! 🫶
Im Januar 2023 war Fernández von Atlético Madrid an den Bayern-Campus gewechselt. Letztmals zum Einsatz kam der Youngster im vergangenen Februar für die U19 der Münchner in der UEFA Youth League. Auch bei den Profis hatte Fernández vor seiner Verletzung regelmäßig mittrainieren dürfen. Auf sein Profi-Debüt wartet er noch.

