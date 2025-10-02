Gladbach sucht Virkus-Ersatz: Mehrere Kandidaten um Schmadtke

Bevor die Trainerfrage final geklärt wird, will Borussia Mönchengladbach zunächst eine neue sportliche Führung finden. Von der Liste streichen mussten die Fohlen Nils-Ole Book. Die Wunschlösung verlängerte am gestrigen Mittwoch seinen Vertrag bei der SV Elversberg. Nun rücken als potenzielle Nachfolger für den am Dienstag zurückgetretenen Roland Virkus mehrere prominente Namen in den Fokus.

Laut einem Bericht des ‚kicker‘ sind Jörg Schmadtke und Jan Schlaudraff Kandidaten am Niederrhein. Die beiden ehemaligen Borussen könnten demnach als Doppellösung beim aktuellen Bundesliga-Schlusslicht übernehmen. Schmadtke und Schlaudraff pflegen ein enges Verhältnis, waren als Duo bereits im Frühjahr ein Thema beim VfL Bochum.

Beide sind aktuell ohne Anstellung. Schmadtke arbeitete zuletzt bis Februar 2024 als Sportdirektor beim FC Liverpool, war zuvor erfolgreich bei Alemannia Aachen, bei Hannover 96, beim 1. FC Köln und beim VfL Wolfsburg tätig. Schlaudraff besetzte zuletzt bis Mai 2024 den Posten als Geschäftsführer Sport beim österreichischen Zweitligisten SKN St. Pölten.

Auch Pfannenstiel und Stranzl im Rennen

Ein weiterer Kandidat ist dem ‚kicker‘ zufolge Lutz Pfannenstiel. Mit dem 52-jährigen Weltenbummler stehe die Borussia in direktem Kontakt, es habe bereits „ein Sondierungsgespräch“ gegeben. Auch der ehemalige Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf wäre sofort verfügbar, nachdem er im August nach fünf Jahren in den USA als Sportdirektor bei St. Louis City gefeuert worden war.

Nach Informationen der ‚Bild‘ beschäftigen sich die Verantwortlichen zudem konkret mit Martin Stranzl. Der ehemalige Borussen-Kapitän absolviert derzeit eine Ausbildung zum Diplom Fußballmanager und hatte im Januar bereits auf Gladbachs Geschäftsstelle hospitiert. Darüber hinaus werden Jonas Boldt und Marinko Jurendic gehandelt. Auch Gerüchte um eine Rückkehr von Marcell Jansen machen die Runde.

Suche nach dem richtigen Profil

Im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘ gab Geschäftsführer Dr. Stefan Stegemann zu Protokoll: „Wir suchen erst mal einen Verantwortlichen. Ob das ein Sportgeschäftsführer ist oder ein Sportdirektor, hängt davon ab, welches Profil wir finden und welches Profil Interesse hat, für Borussia diesen Job zu übernehmen. Dann geht es darum, dass diese Person die sportlichen Strukturen für die nächsten Jahre plant. Wie diese dann aussehen sollen, ist wiederum Teil der Gespräche.“

Gesucht werde „jemand, der über sportliche Entwicklungen und Neuerungen permanent nachdenkt, der aber auch die Persönlichkeit hat, dem Druck standzuhalten, dem er bei einem Traditionsverein wie Borussia ausgesetzt ist.“ Stegemann weiter: „Wer die Herausforderung sucht, etwas zu gestalten, und das kann man bei Borussia, der ist der richtige Kandidat.“