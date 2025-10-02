Menü Suche
Kommentar
SPL

Conceição findet neue Aufgabe

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
Sérgio Conceição steht beim AC Mailand in der Kritik. @Maxppp

Sérgio Conceição steht vor einem Engagement bei Al Ittihad. Laut Fabrizio Romano hat der 50-Jährige dem Wechsel zugestimmt. Der Portugiese, der zuletzt für den AC Mailand tätig war, werde voraussichtlich bis 2027 unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Al Ittihad folgt Conceição auf Laurent Blanc, der am vergangenen Wochenende seinen Hut nehmen musste. Auch Luciano Spalletti, Mark van Bommel und Xavi wurden zwischenzeitlich mit dem vakanten Posten in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Ittihad
Sérgio Conceição

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Sérgio Conceição Sérgio Conceição
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert