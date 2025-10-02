Conceição findet neue Aufgabe

Sérgio Conceição steht vor einem Engagement bei Al Ittihad. Laut Fabrizio Romano hat der 50-Jährige dem Wechsel zugestimmt. Der Portugiese, der zuletzt für den AC Mailand tätig war, werde voraussichtlich bis 2027 unterschreiben.

Bei Al Ittihad folgt Conceição auf Laurent Blanc, der am vergangenen Wochenende seinen Hut nehmen musste. Auch Luciano Spalletti, Mark van Bommel und Xavi wurden zwischenzeitlich mit dem vakanten Posten in Verbindung gebracht.