FC Bayern: Der Stand bei Stanisic & Urbig

Josip Stanisic macht weiter Fortschritte bei seiner Genesung. Wie der FC Bayern München mitteilt, ist der Defensivmann wieder ins Lauftraining eingestiegen. Der 25-Jährige hatte sich beim Champions League-Auftakt gegen Chelsea (3:1) eine Teilverletzung des Innenbands im rechten Knie zugezogen.

Für Jonas Urbig (22) könnte das Topspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt derweil noch zu früh kommen. Der Keeper befindet sich nach sinem Muskelfaserriss noch im Individualtraining. Laut der ‚Bild‘ ist es wahrscheinlich, dass daher erneut Sven Ulreich (37) auf der Bank des Rekordmeisters sitzen wird.