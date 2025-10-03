Sportliche Krise: Jahn entlässt Beierlorzer

Der SSV Jahn Regensburg zieht Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt. Wie der Zweitliga-Absteiger bekannt gibt, wird Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. 2023 hatte der Ex-Coach, der unter anderem schon für den 1. FC Köln und den FSV Mainz 05 verantwortlich war, das Amt übernommen, konnte den Klub aber nicht aus der Krise führen.

Ganz im Gegenteil: In der laufenden Saison findet sich der Drittligist erneut im Abstiegskampf wieder, nach neun Partien stehen magere sieben Punkte zu Buche. „Die Entscheidung ist vielmehr das Ergebnis einer eingehenden, saisonübergreifenden Analyse der sportlichen und sportstrategischen Entwicklung in den vergangenen eineinhalb Jahren, verbunden mit der Frage, wie der SSV Jahn in die Erfolgsspur zurückkehren kann“, erklärt Vorstandsvorsitzender Oliver Hein, dass die Trennung nicht allein auf den Fehlstart zurückzuführen sei.