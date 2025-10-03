Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça-Schock: Yamal schon wieder raus

von David Hamza
Lamine Yamal ist fassungslos @Maxppp

Lamine Yamal (18) muss nach nur zwei Einsätzen schon wieder eine Zwangspause einlegen. Nach Angaben des FC Barcelona sind Yamals Beschwerden im Schambeinbereich nach dem Spiel gegen Paris St. Germain (1:2) erneut aufgetreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die voraussichtliche Ausfallzeit beziffern die Katalanen auf zwei bis drei Wochen. Bereits im September verpasste Barças Rechtsaußen vier Pflichtspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Lamine Yamal

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Lamine Yamal Lamine Yamal
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert