Barça-Schock: Yamal schon wieder raus

Lamine Yamal (18) muss nach nur zwei Einsätzen schon wieder eine Zwangspause einlegen. Nach Angaben des FC Barcelona sind Yamals Beschwerden im Schambeinbereich nach dem Spiel gegen Paris St. Germain (1:2) erneut aufgetreten.

Die voraussichtliche Ausfallzeit beziffern die Katalanen auf zwei bis drei Wochen. Bereits im September verpasste Barças Rechtsaußen vier Pflichtspiele.