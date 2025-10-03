Planänderung: Gladbach trifft Trainer-Entscheidung

Borussia Mönchengladbachs Partie gegen den SC Freiburg (Sonntag, 19:30 Uhr) wird für Interimstrainer Eugen Polanski wider Erwarten nicht zum Endspiel. Auch bei einer Niederlage soll der 39-Jährige vorerst im Amt bleiben.

Das berichtet die ‚Bild‘, laut der Polanski auf jeden Fall auch nach der Länderspielpause gegen Union Berlin (17. Oktober) und Bayern München (25. Oktober) an der Seitenlinie stehen wird. Diesen Plan sollen die beiden Geschäftsführer Stefan Stegemann und Markus Aretz nach dem Rücktritt von Roland Virkus gegenüber der Mannschaft kommuniziert haben.

Stegemann sagte kürzlich in der ‚Rheinischen Post‘: „Der erste Stein, der fallen muss, ist der neue sportliche Leiter. Den wollen wir zeitnah finden. Die Trainerfrage bleibt bis dahin offen.“ Kandidaten auf die Virkus-Nachfolge sind unter anderem Jörg Schmadtke, Jan Schlaudraff, Lutz Pfannenstiel, Martin Stranzl und Jonas Boldt.