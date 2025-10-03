Menü Suche
Mittelstädt spricht über DFB-Enttäuschung

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Maximilian Mittelstädt für den VfB im Einsatz @Maxppp

Maximilian Mittelstädt (28) ist auf die Nicht-Berücksichtigung von Julian Nagelsmann für den DFB-Kader zu sprechen gekommen. Im Anschluss an die gestrige 0:2-Niederlage des VfB Stuttgart in der Europa League gegen den FC Basel gab der Linksverteidiger zu verstehen: „Natürlich war ich enttäuscht, weil ich in den letzten eineinhalb Jahren immer dabei war.“

Mittelstädt bestätigte, dass er mit dem Bundestrainer gesprochen habe, wollte aber nicht auf Details eingehen: „Was er genau gesagt hat, will ich nicht nach außen tragen. Ich weiß, woran es liegt und sehe es als Ansporn, in den nächsten Wochen weiter Gas zu geben und wieder in Top-Form zu kommen.“

