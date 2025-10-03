„Er hat Bayern neu belebt“

Max Eberl schreibt Vincent Kompany einen großen Anteil an der aktuellen Erfolgswelle des FC Bayern zu, der in dieser Saison alle neun Pflichtspiele gewonnen hat. Kompany sei damals „in keine einfache Phase“ des Klubs gekommen, so Eberl bei ‚Sky‘, „wir waren in der Saison davor erfolglos, völlig ohne Titel, sind in der Bundesliga nur Dritter geworden. Er kam dann und hat diese Mannschaft mit seiner Intensität, mit seiner Lust, mit seiner Energie, mit seiner Freude ein Stück weit neu belebt.“

Der Sportvorstand führt aus: „Spieler, die vorher eigentlich schon in Schubladen waren, kamen wieder raus, sind gesund und können ihre Leistungen bringen. So ist in der letzten Saison was entstanden. […] Vincent Kompany – trotz seiner Erfahrung in der Premier League, und auf Top-Niveau gespielt zu haben – kommt zu so einem großen Klub wie Bayern München mit allem drumherum, auch neben dem Platz. Und wie er das meistert, ist einfach großartig.“ Am morgigen Samstag (18:30) sind die Münchner beim Tabellenvierten Eintracht Frankfurt zu Gast, nach der Länderspielpause geht es gegen Borussia Dortmund (18. Oktober).