Kontaktaufnahme: Vier Topklubs locken Pavlovic

Manchester City und Manchester United haben über Mittelsmänner anscheinend Kontakt zu Aleksandar Pavlovic (21) vom FC Bayern aufgenommen, um eine Zusammenarbeit auszuloten. Das ist der aktuellen Ausgabe des ‚Bild‘-Podcasts ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen. Insbesondere City soll auf einen Deal aus sein.

Englischen Berichten zufolge strecken darüber hinaus Juventus Turin und Paris St. Germain die Fühler nach dem zentralen Mittelfeldspieler aus.

Pavlovic selbst hege zum jetzigen Zeitpunkt aber keinerlei Wechselabsichten. An der Säbener Straße steht der deutsche Nationalspieler (fünf Länderspiele) langfristig bis 2029 unter Vertrag.