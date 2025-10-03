Menü Suche
BVB: Groß im Sommer weg?

Zuletzt kam Pascal Groß bei Borussia Dortmund immer weniger zum Zug. Die Chancen auf eine Zukunft in schwarz-gelb schwinden.

Pascal Groß für den BVB im Einsatz @Maxppp

Eigentlich ist Niko Kovac ein großer Fan von Pascal Groß (34), doch aktuell haben sich im zentralen Mittelfeld von Borussia Dortmund zwei andere Akteure fest gespielt: Felix Nmecha (24) und Marcel Sabitzer (31).

Außerdem drängt 30-Millionen-Einkauf Jobe Bellingham (20) auf mehr Spielanteile. Für Groß bietet sich daher immer seltener die Möglichkeit, sich für einen Verbleib in Dortmund zu empfehlen.

Der ‚Bild‘ zufolge sieht es aktuell nicht danach aus, dass sein auslaufender Kontrakt im kommenden Sommer nochmal verlängert wird. Ergo müsste sich der 16-fache deutsche Nationalspieler, der nicht für den DFB-Kader nominiert wurde, aber noch auf eine Teilnahme bei der WM hofft, nach einem neuen Arbeitgeber umsehen.

