26 Millionen: Auch Adli denkt an Bayer-Abschied

In Florian Wirtz (22), Jeremie Frimpong (24/beide FC Liverpool), Jonathan Tah (29/FC Bayern) und Matej Kovar (25/PSV Eindhoven) hat Bayer Leverkusen bereits vier wichtige Kaderspieler abgeben. Nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Akteure den Abflug machen.

Lukas Hradecky (35) sowie Granit Xhaka (32) sind sich bereits mit anderen Arbeitgebern einig, die Werkself hat aber bislang nicht den Daumen gehoben. Darüber hinaus weckt Amine Adli (25) Begehrlichkeiten in der Premier League.

Dem Journalisten Julien Laurens zufolge, der unter anderem für ‚ESPN‘ und ‚RMC‘ schreibt, handelt es sich konkret um zwei Vereine, die den flexiblen Offensivspieler gerne unter Vertrag nehmen würden: West Ham United und die Wolverhampton Wanderers.

Adli selbst lasse sich für den Schritt nach England begeistern, obwohl er in Leverkusen noch bis 2028 unter Vertrag steht. Als mögliche Ablöse werden umgerechnet 26 Millionen Euro in den Raum geworfen. Bayer würde einem möglichen Wechsel aber wohl nur zustimmen, sollte man adäquaten Ersatz an der Angel haben.