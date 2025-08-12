Menü Suche
Frimpong-Ersatz: Bayer schnappt sich Poku

Bayer Leverkusen war dank Jeremie Frimpong in den vergangenen Jahren auf der rechten Außenbahn mit reichlich Geschwindigkeit gesegnet. Mit Ernest Poku kommt nun ein vergleichbar schneller Nachfolger.

von Lukas Hörster - Quelle: bayer04.de
Ernest Poku kann sich durchsetzen @Maxppp

Ernest Poku ist der nächste Neuzugang bei Bayer Leverkusen. Wie der Doublesieger von 2024 mitteilt, kommt der 21-jährige Flügelspieler von AZ Alkmaar an den Rhein und erhält einen Vertrag bis 2030.

Als Ablöse fließen ein Jahr vor Vertragsende dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro in die Niederlande. Zwei weitere Millionen können als Boni noch dazukommen.

Schnellster Spieler der U21-EM

Poku kommt mit der Erfahrung aus 79 Profispielen für Alkmaar, in denen er 20 Scorerpunkte sammelte. Bei der U21-EM im Sommer war der in Hamburg geborene Niederländer der schnellste Spieler des Turniers. Umso passender, dass Poku in Leverkusen nun in die Fußstapfen von Sprinter Jeremie Frimpong (24/FC Liverpool) treten soll.

Bayer 04 Leverkusen
🤝 #Bayer04 hat den niederländischen U21-Nationalspieler Ernest #Poku verpflichtet. Der Außenbahnspieler kommt vom nordholländischen Erstligisten AZ Alkmaar und erhält einen bis 2030 gültigen Vertrag.

#Poku2030 | #Werkself
Bei X ansehen

Bayer-Sportchef Simon Rolfes freut sich über den Transfer: „Ernest Poku ist ein exzellenter Schienenspieler, der mit seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke besondere Akzente in unserer Offensive setzen wird. r ist trickreich und durchsetzungsstark, mit seinem Tempo und seiner Dynamik erweitert Ernest unsere fußballerischen Möglichkeiten enorm.“

Poku selbst erklärt: „Jetzt kann ich es kaum erwarten, den Sprung nach Leverkusen in die Bundesliga zu machen. Das ist ein großer Verein, ein Champions-League-Klub! Ich bin glücklich, dass mir Bayer 04 diese Chance gibt.“

