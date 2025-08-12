Menü Suche
BVB-Job für Reus

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sport Bild
Marco Reus nach einem Tor @Maxppp

Marco Reus, aktuell als Profi in Diensten des MLS-Klubs Los Angeles Galaxy, wird Markenbotschafter bei Borussia Dortmund. Über ein künftiges Engagement haben beide Parteien laut Informationen der ‚Sport Bild‘ Einigung erzielt.

Offen ist noch, wann Reus den neuen Job antreten wird. Am wahrscheinlichsten sei ein ab 2027 gültiger Vertrag, da der 36-Jährige nach 2026 noch ein weiteres Jahr für LA auflaufen wolle. Schon vorher könne Reus aber inoffiziell für den BVB tätig werden, so die ‚Sport Bild‘.

