Köln & Werder fragen wegen Verschaeren an

Der 1. FC Köln und Werder Bremen klopfen derzeit eine mögliche Verpflichtung von Yari Verschaeren ab. Wie Sacha Tavolieri berichtet, haben sich die beiden Bundesligisten genauso wie Leicester City nach dem Zehner des RSC Anderlecht erkundigt. Auch dem FC Augsburg wurde zuletzt Interesse nachgesagt.

Verschaeren steht nur noch bis 2026 in Anderlecht unter Vertrag, weshalb die Belgier unter gewissem Zugzwang stehen. Der 24-Jährige ist siebenfacher belgischer Nationalspieler und sieht sich wohl bereit für den nächsten Karriereschritt. Führt in dieser in die Bundesliga? Noch liegt kein konkretes Angebot auf dem Tisch.