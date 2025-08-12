Menü Suche
Broschinski kehrt Bochum den Rücken

Moritz Broschinski beim Warmmachen für den VfL Bochum @Maxppp

Der VfL Bochum und Moritz Broschinski gehen getrennte Wege. Beim FC Basel unterschreibt der 24-jährige Angreifer einen bis 2029 datierten Vertrag. Als Ablöse wurden zuletzt 2,5 Millionen Euro gehandelt.

Moritz #Broschinski verlässt die Castroper Straße und wechselt zum @FCBasel1893!

„Ich freue mich sehr, dass ich heute für vier Jahre beim FC Basel unterschrieben habe, bei einem Klub, den man in Europa und natürlich auch in Deutschland nicht vorstellen muss. Als großgewachsener Stürmer bringe ich eine gewisse Wucht mit und versuche der Mannschaft so vor allem offensiv zu helfen“, so Broschinski über seine Entscheidung. Zweieinhalb Jahre hatte der Rechtsfuß beim VfL verbracht, in 76 Partien gelangen im sechs Treffer und sieben Vorlagen.

