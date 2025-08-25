FCN-Abgang: Der Preis für Flick

Florian Flick (25) bietet sich eine weitere Wechseloption. Nach Informationen von ‚Sky‘ streckt auch Eintracht Braunschweig die Fühler aus. Der Zweitligarivale des 1. FC Nürnberg soll bereits erste Gespräche über einen möglichen Transfer geführt haben. Die Franken würden einen Wechsel bei einer Ablöse von 250.000 Euro abnicken.

Neben Braunschweig haben auch die polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok, Legia Warschau und Pogon Stettin ein Auge auf Flick geworfen. Der defensive Mittelfeldspieler steht nur noch bis 2026 in Nürnberg unter Vertrag. Bei den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison kam Flick nicht zum Einsatz.