Flick vor Nürnberg-Abgang?

Florian Flick könnte den 1. FC Nürnberg in diesem Sommer verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der polnische Erstligist Jagiellonia Bialystok dem 25-Jährigen ein Vertragsangebot vorgelegt. Eine Übereinkunft gibt es dem Bericht zufolge aber bisher nicht, auch die Vereine stehen noch nicht in Kontakt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Flick, dessen Vertrag beim Club im kommenden Sommer ausläuft, darf den Zweitligisten bei einem adäquaten Angebot verlassen. Auch Legia Warschau und Pogon Stettin bekunden Interesse am Mittelfeldakteur.