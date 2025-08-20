Atalanta verpflichtet Stürmer Krstovic

Atalanta Bergamo begrüßt einen neuen Torjäger in den eigenen Reihen. Wie der Serie A-Klub mitteilt, wechselt Nikola Krstovic mit sofortiger Wirkung von US Lecce zu den Bergamasken. Dort wird der 25-Jährige mit einem Langzeitvertrag ausgestattet.

Dem Vernehmen nach zahlt Atalanta 25 Millionen Euro Ablöse für Krstovic an Lecce. Der Montenegriner stand auch beim VfL Wolfsburg auf dem Zettel, entpuppte sich aber wohl als zu kostspielige Variante für das Sturmzentrum der Wölfe.