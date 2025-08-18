Menü Suche
FCN: Neuer Angreifer im Anflug

von Dominik Sandler - Quelle: Matteo Moretto
3 min.
Miroslav Klose erlebt mit dem 1. FC Nürnberg eine durchwachsene Saison. @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu. Wie Matteo Moretto berichtet, wird sich Mohamed Ali Zoma von UC Albinoleffe dem Club anschließen. Eine Schlüsselfigur für den Transfer soll Trainer Miroslav Klose gewesen sein.

Der 21-Jährige agiert beim italienischen Drittligisten als hängende Spitze und kann schon auf 121 Pflichtspiele im Profibereich zurückblicken. Die Mittelfranken benötigen nach dem Fehlstart dringend Verstärkungen. Nach zwei Niederlagen zum Ligastart schied der Club am Wochenende auch noch gegen Regionalligist FV Illertissen (5:6 i.E.) aus dem Pokal aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
