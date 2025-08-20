Menü Suche
Werder: Neuer Mittelfeldspieler angeboten

von Arouna Touray - Quelle: infotbal | kicker
1 min.
Kaan Kairinen im Trikot der finnischen Nationalmannschaft @Maxppp

Der SV Werder Bremen ist an Kaan Kairinen von Sparta Prag interessiert. Das berichtet das tschechische Sportnachrichtenportal ‚infotbal‘. Der ‚kicker‘ bestätigt, dass der 26-Jährige den Bremern angeboten worden ist. Demnach würde für den Mittelfeldspieler eine niedrige bis mittlere einstellige Millionensumme fällig werden.

Dem Bericht von ‚infotbal‘ ist zu entnehmen, dass die Vereinsverantwortlichen in Prag bereits ein Angebot aus der Bundesliga für Kairinen ablehnten – zur Höhe gibt es keine Informationen. Der Finne (23 Länderspiele) war 2023 für 1,5 Millionen Euro aus Norwegen in die tschechische Hauptstadt gewechselt und ist vertraglich noch bis 2028 an Sparta gebunden. Ob Werder bei der Personalie aufs Gaspedal drückt, bleibt abzuwarten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
