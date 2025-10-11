Entwarnung bei Guirassy

Borussia Dortmund muss allem Anschein nach doch nicht um einen Ausfall von Torjäger Serhou Guirassy bangen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist ein Einsatz des 29-Jährigen beim Topspiel in einer Woche gegen den FC Bayern nicht in Gefahr.

Am heutigen Samstagmorgen gab der guineische Verband bekannt, dass der „körperlich geschwächte“ Guirassy frühzeitig von der Nationalmannschaft abgereist ist. Dies wurde laut ‚Sky‘ mit dem BVB abgesprochen, immerhin kann sich Guinea nicht mehr für die WM qualifizieren. Nun halte sich der Stürmer bis Dienstag in Frankreich auf, um sich zu erholen und anschließend wieder auf den Weg nach Dortmund zu machen.