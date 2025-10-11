Menü Suche
BVB: Wieder Verletzungssorgen um Guirassy

von Luca Hansen
BVB-Stürmer Serhou Guirassy @Maxppp

Borussia Dortmund muss erneut um Serhou Guirassy bangen. Wie der Fußballverband Guinea bekanntgibt, muss der Stürmer verletzt von der Nationalmannschaft abreisen. Der 29-Jährige befindet sich bereits wieder auf dem Weg nach Dortmund.

Über die Schwere der Verletzung ist nichts bekannt. Ein Ausfall ihres Goalgetters käme für die Schwarz-Gelben aber zur Unzeit, steht doch am kommenden Samstag (18:30 Uhr) das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München vor der Tür.

