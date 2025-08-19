Menü Suche
Nürnberg verpflichtet Torjäger Zoma

von Lukas Weinstock - Quelle: fcn.de
1 min.
Joti Chatzialexiou bei seiner VorstellungsPK @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg begrüßt einen neuen Angreifer. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt Mohamed Alí Zoma (21) vom italienischen Drittligisten UC Albinoleffe nach Mittelfranken. Über die genaue Vertragslaufzeit macht der Club keine Angaben. In der vergangenen Drittligasaison erzielte der 21-Jährige 13 Tore und bereitete acht weitere vor.

1. FC Nürnberg
Verstärkung für die Offensive:

Mohamed Ali #Zoma wechselt zum #FCN! ✍

Herzlich wilkommen beim Club, Mohamed 👋

Zur Meldung 👉

#fcn
Sportvorstand Joti Chatzialexiou schwärmt: „Mit Mohamed bekommen wir ein äußerst interessantes Stürmer-Profil dazu. Er bringt Schnelligkeit, einen guten ersten Kontakt und die nötigen technischen Fähigkeiten mit. Wir wollen gemeinsam mit dem Trainerteam dafür sorgen, dass er seine Stärken auf dem Platz ausspielen kann und uns somit im Sturm noch variabler werden lässt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
2. Bundesliga
AlbinoLeffe
Nürnberg
Mohamed Alì Zoma

2. Bundesliga 2. Bundesliga
AlbinoLeffe Logo UC Albinoleffe
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Mohamed Alì Zoma Mohamed Alì Zoma
