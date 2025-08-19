Nürnberg verpflichtet Torjäger Zoma
Der 1. FC Nürnberg begrüßt einen neuen Angreifer. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt Mohamed Alí Zoma (21) vom italienischen Drittligisten UC Albinoleffe nach Mittelfranken. Über die genaue Vertragslaufzeit macht der Club keine Angaben. In der vergangenen Drittligasaison erzielte der 21-Jährige 13 Tore und bereitete acht weitere vor.
Sportvorstand Joti Chatzialexiou schwärmt: „Mit Mohamed bekommen wir ein äußerst interessantes Stürmer-Profil dazu. Er bringt Schnelligkeit, einen guten ersten Kontakt und die nötigen technischen Fähigkeiten mit. Wir wollen gemeinsam mit dem Trainerteam dafür sorgen, dass er seine Stärken auf dem Platz ausspielen kann und uns somit im Sturm noch variabler werden lässt.“
