2. Bundesliga

Hertha monatelang ohne Neuzugang Kolbe

von Fabian Ley - Quelle: herthabsc.com | Bild
3 min.
Niklas Kolbe im Hertha-Trikot @Maxppp

Hertha BSC muss in den kommenden Partien auf Neuzugang Niklas Kolbe verzichten. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, fällt der Innenverteidiger aufgrund einer Rippenfraktur „bis auf weiteres“ aus. Nach Informationen der ‚Bild‘ beträgt die Ausfallzeit mindestens zwei Monate.

Kolbe zog sich die Rippenverletzung beim torlosen Remis gegen den SV Darmstadt 98 am gestrigen Sonntag zu, als er nach einem Luftzweikampf auf den Boden stürzte. Der 28-Jährige, der im Sommer von Zweitliga-Absteiger SSV Ulm in die Hauptstadt gewechselt war, stand erstmals für die Berliner in der Startelf. Weitere Einsätze werden wohl erst in einigen Monaten folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
