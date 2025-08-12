Menü Suche
Neuer Vorstoß bei Wanner

Mit einer Knöchelverletzung muss Paul Wanner noch rund zwei Wochen lang zuschauen. Keine gute Ausgangslage also, um sich beim FC Bayern für wichtige Spielzeit in Stellung zu bringen. Interesse anderer Klubs gibt es nach wie vor zur Genüge.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Paul Wanner im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Borussia Mönchengladbach gibt sich im Werben um Paul Wanner noch nicht geschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Fohlen zuletzt erneut telefonisch ihr Interesse am offensiven Mittelfeldspieler bekundet.

Der FC Bayern plant aber vorerst mit Wanner. Gelingt doch noch die Verpflichtung von Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart), werden die Karten aber neu gemischt. Gut möglich, dass sich der Poker um die Zukunft des 19-Jährigen bis zum Transferschluss am 1. September zieht.

Gladbach will Wanner ausleihen – doch das gilt auch für zahlreiche andere Klubs wie Werder Bremen, den Hamburger SV, den VfB oder die PSV Eindhoven. Laut ‚Sky‘ laufen im Hintergrund weiterhin Gespräche, wohingegen Bayern-Sportvorstand Max Eberl gerade sämtliche Anfragen abblocke.

