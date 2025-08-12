Donnarumma verkündet PSG-Abschied

Gianluigi Donnarumma hat das Versteckspiel beendet und seinen Abschied von Paris St. Germain bekanntgegeben. Via Instagram verkündet der 26-jährige Torhüter, der noch vor einigen Wochen maßgeblich am ersten Champions League-Triumph der Franzosen beteiligt war: „Von meinem ersten Tag an habe ich auf und neben dem Platz alles gegeben, um mir meinen Platz zu verdienen und stolz das Tor von Paris St. Germain zu verteidigen.“

Einen deutlichen Seitenhieb auf die PSG-Bosse kann sich Donnarumma nicht verkneifen: „Leider hat jemand entschieden, dass ich nicht länger Teil dieser Gruppe sein und zum Erfolg des Teams beitragen kann. Diese Entscheidung enttäuscht mich und macht mich traurig.“ Ersetzt wird Donnarumma beim Scheichklub von Lucas Chevalier (23), der für 40 Millionen Euro vom OSC Lille verpflichtet wurde.