Verhandlungen: VfB stellt Silas frei

Die Gerüchte um einen Wechsel von Silas Katompa Mvumpa zu Samsunspor halten sich weiter hartnäckig. Nach Informationen der ‚Bild‘ war der Flügelstürmer vom VfB Stuttgart für zwei Tage für Verhandlungen in der Türkei freigestellt worden. Im Zuge dessen schaute sich der 26-Jährige am vergangenen Samstag Samsunspors Heimsieg gegen Genclerbirligi (2:1) im Stadion an, wie der Berater des Kongolesen gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt.

In den VfB-Planungen spielt Silas keine Rolle mehr. Das Interesse des Süper Lig-Klubs ist bereits seit längerem bekannt, der Stuttgarter Ablöse-Forderung von acht Millionen Euro möchte man allerdings nicht nachkommen. Eine Leihe ist nicht möglich, da der Vertrag des Offensivspielers im kommenden Sommer ausläuft. „Ich kenne seine Leistungsfähigkeit, er würde den Kader sicher verstärken. Aber aufgrund unserer finanziellen Möglichkeiten und des Ausländerkontingents in der Süper Lig ist das aktuell kein Thema“, stellt Samsunspor-Trainer Thomas Reis klar.