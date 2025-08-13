Menü Suche
VfL-Flirt Hume setzt Unterschrift

von Dominik Sandler - Quelle: safc.com
Hume schaut nach rechts @Maxppp

Der AFC Sunderland kann auch in Zukunft auf Train Hume bauen. Der Aufsteiger in die Premier League teilt mit, dass der Rechtsverteidiger einen neuen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat. Somit ist ein Wechsel zum VfL Wolfsburg, der dem AFC ein Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro unterbreitet hatte, vorerst vom Tisch.

Sunderland AFC
❤️ Trai Hume is here to stay.

Sunderland AFC is delighted to announce that Trai Hume has signed a new long-term contract, committing his future to the Club until 2030! ✍️
Der 23-Jährige spielt seit drei Jahren bei den Black Cats und hatte in der vergangenen Saison große Anteile am Aufstieg in die höchste englische Spielklasse. In der kommenden Saison wird er seine ersten Spiele in der Premier League bestreiten.

