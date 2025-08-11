Mega-Ablöse? Benfica jagt Wolfsburg-Star Amoura

Mit zehn Treffern und zwölf Torvorlagen war Mohamed Amoura der wichtigste Offensivspieler des VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison und war fast an der Hälfte aller Bundesligatore der Wölfe beteiligt. Doch der 25-Jährige ist aktuell nicht nur aufgrund seiner Torgefährlichkeit wichtig für den Bundesligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stammkraft Jonas Wind (26) fällt seit Wochen aus, die Suche nach einem neuen Mittelstürmer läuft. Da kommen Gerüchte um einen möglichen Amoura-Abschied kurz vor Saisonstart zur Unzeit. Doch wie die portugiesische Tageszeitung ‚Record‘ berichtet, bekundet Benfica Lissabon sehr starkes Interesse am flinken Algerier.

Amoura erfüllt sämtliche Kriterien, nach denen Benfica fahndet. Die Adler suchen einen Offensivallrounder, der gleich mehrere Positionen im 4-4-2-System des Klubs abdecken kann. Da Amoura sowohl im Zentrum als Teil einer Doppelspitze als auch auf dem Flügel agieren kann, prüft Benfica derzeit eine Machbarkeit des Transfers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dickes Preisschild

Laut ‚Record‘ verlangt Wolfsburg satte 40 Millionen Euro Ablöse. Verkaufsdruck hat der Bundesligist nicht. Schließlich wurde der Angreifer gerade erst diesen Sommer festverpflichtet und mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Benfica wäre dem Bericht zufolge aber bereit, bis zu 35 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Damit wäre Amoura bei den Portugiesen der zweitteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. Aktuell versucht Benfica, den Preis zu drücken und Wolfsburg zu einem Verkauf zu bewegen. Schwer vorstellbar jedoch, dass die Wölfe bei ihrem besten Spieler angesichts der Vertrags- und Personallage zu einem Preisnachlass bereit sind.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kommt noch ein Rechtsverteidiger?

Doch nicht nur Wolfsburgs Sturm ist derzeit dünn besetzt. Auch auf der rechten Abwehrseite ist die Personaldecke dünn. Rechtsverteidiger Kilian Fischer (24) ist derzeit konkurrenzlos. Das könnte sich jedoch zeitnah ändern. Wie Ben Jacobs von ‚GiveMeSport‘ berichtet, hat der Bundesligist beim AFC Sunderland ein Angebot von umgerechnet rund zwölf Millionen Euro für Trai Hume (23) abgegeben.