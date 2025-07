Bayer: Schick malt schwarz – und fordert „ein paar gute Spieler“

Florian Wirtz (22), Jonathan Tah (29), Granit Xhaka (32) und Jeremie Frimpong (24) sind schon weg, ebenso Erfolgstrainer Xabi Alonso. Amine Adli (25) und Lukas Hradecky (35) könnten noch folgen. Die bisherigen Neueinkäufe von Bayer Leverkusen reichen zumindest für Patrik Schick (29) nicht aus, um die Qualität aus den Vorjahren zu halten.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ein paar wichtige Spieler sind jetzt weg: Jeremie, Florian, Jonathan und jetzt Granit. Also die wichtigsten Spieler sind weg und das tut natürlich weh“, nimmt der Angreifer gegenüber ‚Sky‘ kein Blatt vor den Mund und scheut auch eine klare Forderung nicht: „Wir hoffen jetzt momentan, dass wir noch ein paar gute Spieler holen. Denn wir sind momentan nicht in einer Position, in der wir um den Titel kämpfen können.“

„Wir können Florian Wirtz nicht ersetzen“

Schick persönlich schmerzt logischerweise vor allem der Verlust seines genialen Zuarbeiters: „Für mich als Stürmer war Florian Wirtz der wichtigste Spieler. Er konnte mir die Bälle geben und hat viele Chancen kreiert. Das ist ein großer Verlust. Wir können Florian Wirtz nicht ersetzen. Die Qualität, die er hat, ist sehr schwer zu finden. Wir müssen ihn mit der ganzen Mannschaft ersetzen. Und einen anderen Weg finden ihn zu ersetzen. Das ist natürlich ein Problem, aber es ist halt so.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Insgesamt teilt der Stürmer aber die landläufige Meinung, dass für die Mannschaftschemie Xhaka noch deutlich wichtiger war. Demnach war der Schweizer „für die ganze Mannschaft der wichtigste Spieler und auch der ist jetzt gegangen. Er war ein Leader“. Schick ist sicher: „Er war der Spieler mit der größten Erfahrung. Und einfach für die gesamte Mannschaft sehr wichtig. Mit ihm haben viele Sachen gut funktioniert. Das ist, finde ich, der größte Verlust.“

„Maza echt ein guter Spieler“

Schick sieht aber auch Gutes. Neun neue Spieler plus Trainer Erik ten Hag hat Bayer bereits verpflichtet. Für den Mittelstürmer sticht dabei vor allem einer heraus: „Da muss ich sagen: Ibrahim Maza, der von der Hertha aus Berlin gekommen ist. Er ist echt ein guter Spieler.“