Einigung: BVB geht auch bei Veiga leer aus

Der FC Villarreal macht Borussia Dortmund bei Renato Veiga einen Strich durch die Rechnung. Die ‚BBC‘ berichtet, dass sich der spanische Champions League-Teilnehmer mit dem 22-Jährigen über sämtliche Vertragsinhalte einig geworden ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ablöseverhandlungen mit dem FC Chelsea, an den der Linksfuß noch bis 2031 gebunden ist, laufen allerdings noch. Während die Blues umgerechnet rund 40 Millionen Euro für Veiga verlangen, ist man bei Villarreal optimistisch, den Deal für unter 35 Millionen Euro über die Bühne zu bringen.

Der portugiesische Innenverteidiger, der zudem links hinten eingesetzt werden kann, stand auch beim BVB als Ersatz für den verletzten Niklas Süle (29/Muskelbündelriss) auf dem Zettel. Den Zuschlag erhält nun jedoch aller Voraussicht nach das gelbe U-Boot. Den Kürzeren zog Dortmund heute auch bei Claudio Echeverri (19/Manchester City), der zu Bayer Leverkusen wechselt.