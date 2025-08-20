Menü Suche
Freiburg verkauft Gregoritsch

von Fabian Ley - Quelle: scfreiburg.com
Michael Gregoritsch im Trikot des SC Freiburg @Maxppp

Der SC Freiburg und Michael Gregoritsch gehen nach drei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der 31-jährige Mittelstürmer wechselt zu Bröndby IF. Beim dänischen Erstligisten unterschreibt der 1,93 Meter große Linksfuß einen Dreijahresvertrag. Freiburg wird dem Vernehmen nach ein Jahr vor Vertragsende mit rund 1,5 Millionen Euro Ablöse entschädigt.

Gregoritsch war 2022 ablösefrei vom FC Augsburg zu den Breisgauern gewechselt. Der 66-fache österreichische Nationalspieler, der in den vergangenen Wochen auch mit Werder Bremen in Verbindung gebracht wurde, verabschiedet sich vom SCF mit insgesamt 30 Toren und zwölf Vorlagen in 107 Einsätzen. Bröndbys Direktor Profifußball Benjamin Schmedes sagt: „Michael ist ein Spielertyp, den wir bisher nicht im Kader hatten. Er ist körperlich stark und clever, hat Kopfballstärke, einen starken linken Fuß und eine gute Technik und kann somit sowohl als Zielspieler als auch im Aufbauspiel eine zentrale Rolle übernehmen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
