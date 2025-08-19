Bayern kassiert Korb: Garnacho-Deal vor Abschluss

Der Wechsel von Alejandro Garnacho von Manchester United zum FC Chelsea befindet sich nach zähen Verhandlungen in der finalen Phase. Fabrizio Romano zufolge machen die Blues Fortschritte in den Gesprächen mit den Red Devils. Ein Deal sei auf dem Weg. Seit Wochen ist sich Garnacho mit Chelsea über sämtliche Vertragsinhalte einig. Für den 21-jährigen Linksaußen kommt nur ein Wechsel zu den Blues in Frage. Laut Romano hat der Argentinier in den vergangenen Tagen daher auch dem FC Bayern einen Korb erteilt.

Die Münchner befinden sich bekanntlich noch auf der Suche nach einem weiteren Zugang für die Offensive und hatten Ende Juli erstmals bei Garnacho angeklopft. Doch bereits damals tendierte der Rechtsfuß stark zu einem Verbleib in der Premier League. Noch ist offen, welches Modell Chelsea und United am Ende aushandeln. Während United verkaufen will und 60 Millionen Euro fordert, ist man in London aufgrund des stockenden Verkaufs von Christopher Nkunku (27), einem weiteren Bayern-Kandidaten, aktuell nur zu einer Leihe fähig.