Komplette Einigung: Veiga-Zukunft geklärt

Für den Wechsel von Renato Veiga sind inzwischen die letzten Details geklärt. Fabrizio Romano zufolge konnten sich der FC Chelsea und der FC Villarreal auf die Transferbedingungen für den Innenverteidiger einigen. Dem Transfermarkt-Experten zufolge fließen nun 29,5 Millionen Euro inklusive Boni nach London. Zudem räumt Villarreal den Blues eine Weiterverkaufsklausel ein.

Mit Veiga selbst sind sich die Spanier persönlich längst einig. Beim Gelben U-Boot wird der auch in der Bundesliga heiß umworbene Defensivspezialist damit zum klubinternen Rekordeinkauf. Bisher hielt Angreifer Arnaut Danjuma (28) die Bestmarke mit 23,5 Millionen Euro. Veiga ist Villarreals Wunschlösung für die dünn besetzte Defensive. Mit Logan Costa (24) und Willy Kambwala (20) fallen zwei zentrale Abwehrspieler noch für das restliche Kalenderjahr aus.