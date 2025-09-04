Spitzen-Deal für Ex-Bayer Yildiz

Juventus Turin steht kurz davor, sein wohl größtes Talent weiter an sich zu binden. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist die Vertragsverlängerung mit Kenan Yildiz nur noch Formsache. Der 20-Jährige, der sein Arbeitspapier erst im August des vergangenen Jahres bis 2029 ausgeweitet hatte, soll künftig fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Bislang erhält der türkische Nationalspieler 1,5 Millionen und verdient bei den Bianconeri damit unterdurchschnittlich. Schon bei der Klub-WM war Yildiz mit drei Toren und zwei Vorlagen in vier Spielen einer der besten, in der Liga knüpfte er mit zwei Vorlagen in den ersten beiden Partien nahtlos an seine Leistungen an. Der Offensivspieler wurde ein Jahrzehnt in der Jugend des FC Bayern ausgebildet, mittlerweile ist er bei Juve sogar Vizekapitän.