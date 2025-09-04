Neuer Job für Tedesco?

Seit Januar schlägt sich Domenico Tedesco als Jobsuchender durch. Mit dem Ende seines Engagements bei der belgischen Nationalmannschaft begann auch die Orientierungsphase des 39-Jährigen. Immer wieder wurde er mit freien Trainerstühlen in Verbindung gebracht. Bekanntlich wurde nie etwas daraus. Das könnte sich zeitnah ändern.

Denn laut Yagiz Sabuncuoglu steht der Name von Tedesco auf der Kandidatenliste bei Fenerbahce. Dem Bericht zufolge hat Sportdirektor Devin Özek dem Vorstand die Verpflichtung des italienischen Coaches vorgeschlagen. Neben Tedesco wurden zuletzt auch Luciano Spalletti und Ange Postecoglu als mögliche Kandidaten bei den gelben Kanarienvögeln gehandelt.

Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart betonte unterdessen, dass er nicht in Kontakt mit Fener steht und auch kein Interesse daran hat, an den Bosporus zu wechseln. Möglicherweise wird es mit Tedesco am Ende trotzdem ein Trainer mit Bundesliga-Erfahrung. Tedesco stand in der Vergangenheit für den FC Schalke 04 und für RB Leipzig an der Seitenlinie.