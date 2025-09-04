Eintracht-Flirt Doumbia findet neuen Klub

Mahamadou Doumbia wird den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen FC in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Wie Sacha Tavolieri berichtet, sichert sich Al Ittihad um Trainer Lauren Blanc den Zuschlag für den 21-Jährigen. Auch Eintracht Frankfurt bekundete Interesse am Mittelfeldspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell befindet sich Doumbia aufgrund der WM-Qualifikation mit der Nationalmannschaft von Mali in Marokko. Dem Transferexperten zufolge wird sich der Rechtsfuß morgen auf den Weg nach Paris machen, um sich dort dem Medizincheck zu unterziehen. In bisher sechs Ligaspielen für Antwerpen konnte der 1,86 Meter große Mittelfeldmann bereits zwei Tore und eine Vorlage verbuchen – nun folgt der Wechsel in die Wüste. Das Transferfenster in Saudi-Arabien schließt erst in einer Woche.