Wolfsburg: Vranckx vor neuer Leihe

Aster Vranckx verlässt den VfL Wolfsburg aller Voraussicht nach zum zweiten Mal auf Leihbasis. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, steht der Bundesligist ganz kurz vor einer Einigung mit dem italienischen Erstligisten US Sassuolo. Teil des Deals soll eine Kaufoption sein.

Wolfsburg hatte Vranckx 2021 für acht Millionen Euro vom KV Mechelen verpflichtet. So richtig durchsetzen konnte sich der 22-jährige Mittelfeldspieler in der Autostadt nie. In der Saison 2022/23 spielte Vranckx zehnmal als Leihspieler für den AC Mailand.

