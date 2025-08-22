Konkretes Angebot: Hat der BVB die Innenverteidiger-Lösung gefunden?

Bei Aaron Anselmino (20) ist Borussia Dortmund schon recht weit, doch plötzlich machen sehr konkrete Gerüchte um Charlie Cresswell die Runde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das berichtet ‚The Athletic‘. Demnach hat der BVB dem FC Toulouse bereits ein Angebot für den 23-Jährigen unterbreitet, das der französische Erstligist allerdings direkt abgelehnt hat. Die beiden Klubs befinden sich laut dem Bericht aber weiterhin in Gesprächen.

U21-Europameister für den BVB?

Cresswell spielte sich in diesem Sommer unter anderem bei der U21-Europameisterschaft in den Fokus. Bei der englischen Auswahl war er gesetzt und feierte am Ende den Titel im Finale gegen Deutschland (3:2 n.V.).

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Abwehrspieler war vor einem Jahr von Leeds United für 4,5 Millionen Euro nach Frankreich gewechselt und etablierte sich dort auf Anhieb als Stammspieler. Vertraglich ist er noch bis 2028 an Toulouse gebunden.