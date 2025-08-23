BVB verkauft Reyna

Borussia Dortmund und Giovanni Reyna gehen getrennte Wege. Borussia Mönchengladbach verkündet die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers, der einen Vertrag bis 2028 erhält. Bei der Ablöse gab es mehreren unterschiedliche Berichte, der BVB könnte insgesamt aber bis zu sieben Millionen Euro erhalten.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sagt zum Reyna-Verkauf: „In den vergangenen Spielzeiten ist seine Entwicklung leider nicht so verlaufen, wie wir alle uns das erhofft haben. Auch deshalb ist es für ihn nun an der Zeit, ein neues sportliches Kapitel aufzuschlagen.“

Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus erklärt: „Wir verfolgen seinen Weg schon lange und sind davon überzeugt, dass er uns mit seinem Profil sportlich weiterbringen kann. Er kennt die Bundesliga und ist variabel auf allen Offensivpositionen einsetzbar.“

Reyna war 2019 aus seiner US-amerikanischen Heimat zum BVB gekommen und wurde schon mit 17 zum festen Teil des Profiteams. Der Anfangseuphorie um sein Talent konnte der heute 22-jährige Rechtsfuß auf Dauer aber nicht gerecht werden und sucht sein Glück nun bei der Bundesliga-Konkurrenz.