Millionen-Ablöse: Einigung im Reyna-Poker

Giovanni Reyna verlässt den BVB. Der Offensivmann bringt den Dortmundern inklusive Boni rund sieben Millionen Euro Ablöse ein.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Giovanni Reyna im Westfalenstadion @Maxppp

Borussia Mönchengladbach darf sich über Verstärkung für die Offensivreihe freuen. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat Borussia Dortmund das Angebot für den Transfer von Giovanni Reyna angenommen. Auf sieben Millionen Euro inklusive Boni beziffert die Boulevardzeitung die Ablöse für den 22-jährigen US-Amerikaner.

Beim BVB hatte Reyna, dessen Vertrag in rund einem Jahr ausläuft, keine Zukunft mehr. In Gladbach hingegen plant Trainer Gerardo Seoane fest mit dem technisch versierten, aber in den vergangenen Jahren etwas phlegmatischen Rechtsfuß.

2019 war Reyna aus dem US-amerikanischen College-Fußball ablösefrei zu den Schwarz-Gelben gekommen. Die Borussia macht also insgesamt ein Plus-Geschäft, hätte allerdings vor zwei Jahren, als diverse englische Klubs Interesse bekundeten, deutlich mehr Geld mit dem Reyna-Verkauf einnehmen können.

