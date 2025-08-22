Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Inter tütet 25-Millionen-Zugang ein

von David Hamza
Andy Diouf marschiert mit dem Ball @Maxppp

Andy Diouf wechselt (22) vom RC Lens zu Inter Mailand. Beim Serie A-Klub unterschreibt der zentrale Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter
Inter ⭐⭐
Pronto, concentrato, baller, Nerazzurro ⚡️

#ForzaInter #WelcomeAndy
Bei X ansehen

Erst vor zwei Jahren war Diouf für 14 Millionen Euro vom FC Basel nach Lens gewechselt. Für den Ligue 1-Vertreter bestritt der Franzose 68 Pflichtspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Ligue 1
Inter Mailand
Lens
Andy Diouf

Weitere Infos

Serie A Serie A
Ligue 1 Ligue 1
Inter Mailand Logo Inter Mailand
Lens Logo RC Lens
Andy Diouf Andy Diouf
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert