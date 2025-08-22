Inter tütet 25-Millionen-Zugang ein

Andy Diouf wechselt (22) vom RC Lens zu Inter Mailand. Beim Serie A-Klub unterschreibt der zentrale Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro.

Erst vor zwei Jahren war Diouf für 14 Millionen Euro vom FC Basel nach Lens gewechselt. Für den Ligue 1-Vertreter bestritt der Franzose 68 Pflichtspiele.