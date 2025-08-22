Serie A
Inter tütet 25-Millionen-Zugang ein
@Maxppp
Andy Diouf wechselt (22) vom RC Lens zu Inter Mailand. Beim Serie A-Klub unterschreibt der zentrale Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro.
Unter der Anzeige geht's weiter
Inter ⭐⭐ @Inter – 21:16 Bei X ansehen
Erst vor zwei Jahren war Diouf für 14 Millionen Euro vom FC Basel nach Lens gewechselt. Für den Ligue 1-Vertreter bestritt der Franzose 68 Pflichtspiele.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden