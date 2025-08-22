Hannover: Sterner schon wieder weg?

Jonas Sterner beschäftigt sich kurz nach seinem Transfer zu Hannover 96 anscheinend schon wieder mit einer Luftveränderung. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der rechte Schienenspieler „gänzlich unzufrieden“ mit seinem Start beim Zweitligisten. Deshalb spiele man mit dem Gedanken, den 23-Jährigen direkt wieder zu verleihen – womöglich zu Ex-Klub Dynamo Dresden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Dynamo hatte Sterner bereits die vergangene Saison auf Leihbasis verbracht, konnte unter anderem mit zehn Vorlagen in Liga drei glänzen. Im Sommer folgte der Wechsel von Stammverein Holstein Kiel zu den 96ern, dort setzt der neue Cheftrainer Christian Titz aber überhaupt nicht auf den früheren deutschen U-Nationalspieler. Ein erneutes Gastspiel könnte für alle Parteien eine Win-Win-Situation bedeuten.